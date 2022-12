Prosegue la vendita dei biglietti per Inter-Juventus, big match della 27ª giornata di Serie A, in programma domenica 19 marzo alle 20:45. Oggi scade la fase di vendita dedicata ai Titolari della tessera “SiamoNoi”, dalle 10:30 di domani, mercoledì 21 dicembre, scatta la prevendita dedicata ai titolari di carte Mastercard, che potranno acquistare fino a 4 biglietti in anteprima. La vendita libera degli eventuali biglietti residui inizierà per tutti alle ore 10.30 di giovedì 22 dicembre, per questa fase saranno attivi anche il punto vendita Uffici Inter presso lo stadio San Siro, l’Inter Store Milano (Galleria Passarella, 2) e tutti i punti vendita della rete Vivaticket.