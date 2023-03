In attesa che la UEFA comunichi le date e gli orari ufficiali di Inter-Benfica, che sarà il ritorno dei quarti di finale di Champions con l'andata che si disputerà al Da Luz, il club nerazzurro informa che i biglietti per assistere alla sfida di San Siro saranno disponibili su Inter.it nei prossimi giorni. Come sempre la vendita dei biglietti seguirà differenti fasi di vendita: alla prevendita per gli abbonati alla Serie A 22-23 seguiranno quelle dedicate ai Soci Inter Club e ai titolari della tessera Siamo Noi (sottoscritta entro il 16 marzo 2023). Successivamente si aprirà la fase di vendita libera.