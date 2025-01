"Il Napoli è l’anti-Inter e l’anti-Atalanta. La squadra di Gasperini va presa in considerazione per lo scudetto: ha qualità, è solida, ben diretta". E' il pensiero espresso ai microfoni de Il Mattino da Daniel Bertoni, centrocampista campione del mondo con la nazionale argentina nel 1978.

A proposito della squadra azzurra, Bertoni suggerisce ad Antonio Conte una modifica tattica per trovare posto a Giacomo Raspadori, match winner contro il Venezia: "Mi sorprende vedere fuori un attaccante con questa qualità: ha la magia nei piedi e, in un calcio molto fisico come quello di oggi, può fare la differenza. Può giocare anche al fianco di Lukaku, certo. Ho seguito bene il belga ai tempi dell’Inter, quando formava una coppia strepitosa accanto a Lautaro. Con il suo fisico possente e la sua esperienza può fare grandi cose".