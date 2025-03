Intervenuto ai microfoni de Il Mattino, l'ex attaccante del Napoli Daniel Bertoni parla così della lotta Scudetto in Serie A e delle chance degli azzurri di vincere il Tricolore: "Con Conte lo Scudetto non è un sogno, ma non mi piace mai vedere la Fiorentina perdere. La squadra che ho visto pareggiare 1-1 contro l'Inter può fare qualsiasi cosa. È stata dominante, spettacolare, grintosa. Una squadra così non può avere limiti con Lukaku, Raspadori e Politano. Mi diverte tanto il gioco degli azzurri. Come quello di Palladino: spero che la Fiorentina possa ottenere un posto in Europa, lo merita".

Bertoni racconta anche quelli che sono stati per lui gli anni a Napoli: "Ho una immagine particolare: mio padre e quello di Diego vicini a vederci allenare sugli spalti del San Paolo. Il papà di Maradona confidò anche le difficoltà economiche del figlio dopo aver lasciato Barcellona, anche le sofferenze personali. Il mio idolo invece era Bochini, il 10 sublime, uno spettacolo di calciatore che aveva come missione quello di andare in area prendendo velocità e facendo giocate che nessuno si aspettava potesse fare".