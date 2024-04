L'ex portiere di Empoli e Sampdoria Gianluca Berti, intervistato da Tutto Mercato Web, individua i prospetti a suo rire più interessanti nel ruolo per il futuro: "Marco Carnesecchi è il portiere del futuro. Uno da big. In Serie B invece c'è Filip Stankovic che ha iniziato un po’ in sordina ma poi ha fatto prestazioni di livello".