Anche il direttore sportivo dell'Atletico Madrid Andrea Berta, intervenuto nel corso della tavola rotonda 'Next Gen Day' organizzata dalla Juventus presso l'Allianz Stadium, ha sottolineato l'importanza delle seconde squadre: "Le seconde squadre sono molto importanti. In Spagna tutti i club hanno una seconda squadra, permettono di seguire i giocatori all'interno delle proprie strutture senza ricorrere a un prestito dove spesso non c'è attenzione ai particolari. Esistono anche le criticità come la gestione di giocatori più vicini alla prima squadra, accettare questa situazione richiede del tempo.