Giuseppe Bergomi è intervenuto a Radio FirenzeViola per dire la sua sulla finale di Coppa Italia di mercoledì: “Mi aspetto una partita equilibrata e bella da vedere. Sia Vincenzo Italiano che Simone Inzaghi vogliono sempre imporre il proprio gioco. Sono veramente curioso di vedere questa finale”.

Sulle critiche ai due allenatori.

“Magari, all’inizio dell’anno, gli obiettivi erano per entrambi diversi. Le vittorie nelle coppe nazionali sono vittorie importanti, a discapito del peso che si potrebbe dare alle competizioni. La Fiorentina il cambio di passo lo ha fatto quando gli attaccanti hanno cominciato a segnare. Un elemento, importante, della Fiorentina, è la profondità della rosa: pochissime squadre, in Serie A, possono permettersi così tanti, validi, elementi. Anche l’Inter, apprendendo il fatto di avere tante partite ravvicinate, ha cominciato a fare turnover. La cosa importante è tenere tutti sulla corda, e Italiano, in questo, ci è riuscito alla grande”.