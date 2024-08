Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, l'ex calciatore Giuseppe Bergomi ha parlato così della delicata situazione di Federico Chiesa: "È una situazione che difficilmente si può risolvere, ormai è incancrenita. Ad esempio Bremer aveva raggiunto l'accordo con l'Inter a gennaio, ma per riconoscenza ha rinnovato con il Torino. poi è arrivata la Juventus che ha offerto 50 milioni tagliando fuori l'Inter. Ci sono giocatori che rinnovano per riconoscenza nei confronti della società, le situazioni cambiano.

Non parlo assolutamente di cattivi professionisti, ma sicuramente si possono prolungare i contratti, ci si può accordare per l'ingaggio, Quello che sta succedendo è clamoroso: fino a che ce l'hai gioca, ma proprio non lo vogliono, non si allena più con la squadra. Era successa la stessa cosa con Bonucci".