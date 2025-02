Un successo del Napoli questa sera contro l'Udinese metterebbe ulteriore pressione all'Inter in vista della partita di domani contro la Fiorentina? A questa domanda risponde Beppe Bergomi dagli studi di Sky Sport: "La pressione c'è, però l'Inter ha quasi sempre giocato dopo, sia l'anno scorso che quest'anno. Queste squadre però devono solo pensare a vincere, al di là di quello che fanno le altre avversarie. I nerazzurri affronteranno la Fiorentina che giovedì l'ha messa in difficoltà perché ha preparato bene la partita".

Ma dov'è che l'Inter palesa le maggiori difficoltà? "Nel reparto offensivo, sicuramente. Non penso tanto ai gol quanto alle prestazioni che non arrivano. E quindi Simone Inzaghi continua a cavalcare Marcus Thuram e Lautaro Martinez, anche giustamente perché stanno bene. Poi in fase difensiva l'assenza di Francesco Acerbi non ha permesso determinate rotazioni non tanto per Stefan de Vrij quanto per Alessandro Bastoni e Federico Dimarco. Quella è la zona di campo che l'Inter sfrutta maggiormente, ma quei due ragazzi hanno giocato tanto e sappiamo che spendono molto, tanto è vero che spesso al 60esimo vengono cambiati".

