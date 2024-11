Beppe Bergomi non si aspetta una gara pirotecnica a livello di gol domenica sera, al Franchi, quando si troveranno di fronte Inter e Fiorentina: "La squadra di Palladino sa adattarsi all'avversario, ora è più matura - la premessa dello Zio a Sky Sport -. Le pressioni sono fatte in maniera diversa, non concede campo. Comuzzo e Raneri stanno lavorando molto bene, anche se sono stati messi insieme all'ultimo; in generale sono molto attenti. Non mi aspetto tanti gol, poi magari mi sbaglio come successe prima di Inter-Juve".