Altro giovanissimo a esordire in prima squadra stasera, Thomas Berenbruch, a fine partita ha parlato così a Inter Tv: "Emozione indescrivibile, mi ricordo da bambino la prima volta a San Siro a sei anni, pensare di esordire in un ottavo di Champions è qualcosa di indescrivibile. Sono contentissimo di come si sta svolgendo la stagione. Questo è un altro piccolo traguardo per me, sono contento e ringrazio mister, società, compagni, è un piacere allenarsi insieme ai grandi campioni. Ho segnato nel weekend in Primavera, magari con fortuna ma sono contento anche per quello. L'adrenailina si è fatta sentie al momento di entrare ma poi mi sono calmato e ho fatto quello che so fare riuscendo a gestire in parte l'emozione e mi sono anche divertito in quei 15 minuti. Dedico questo esordio a tutte le persone che mi sono vicine, famiglia, parenti, amici, che vivono il mio quotidiano e mi suportano sempre".