"Sono felice, contentissimo, assai soddisfatto di quanto sto realizzando con il Tottenham". Esordisce così Rodrigo Bentancur a Tuttosport, dove l'ex centrocampista della Juventus, oggi agli Spurs, parla del suo rapporto con Antonio Conte. "Ho già segnato 3 gol in questa stagione (due in Premier e uno in Champions) e non siamo nemmeno a metà di questo campionato. Ora che il tecnico, il manager come si dice qui in Inghilterra, Antonio come lo chiamano con enorme affetto i nostri tifosi, ha cambiato sistema di gioco, puntando su una mediana con 3 centrocampisti, mi chiede di spingermi con più costanza nei pressi dell’area avversaria, di provare maggiormente ad andare al tiro. I risultati sono sotto gli occhi di tutti: credo che sia un discorso di confidenza, di sicurezza nei propri mezzi. Quando senti che credono in te senza se e senza ma perdi ogni tipo di timidezza e ci provi. Conte mi ha ritagliato un ruolo importante nella squadra, avverto la sua fiducia in ogni momento, in allenamento e in partita. Poi, chiaro, a volte ci sono i momenti no, i periodi grigi: succede in qualsiasi squadra, ma a livello personale sono strafelice, mi sento in una forma divina e Conte mi ha regalato un ruolo fondamentale. Farò di tutto perché non cambi mai idea, darò il massimo per continuare così".