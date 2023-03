Marco Bellinazzo, giornalista de Il Sole 24 Ore , si è espresso ai microfoni di TMW Radio sulla questione dello stadio nuovo di MIlano: "Mi sembra evidente che tanti personaggi si mettono in mostra nelle questioni stadio. Io credo che chi è stato eletto dal popolo deve affrontare le questioni di questi e delle aziende. Milano ha avuto una sviluppo verticale in questi anni che l’ha resa europea. Questa questione deve riguardare anche lo stadio. Penso sia deleterio continuare con questa visione, strutturale e politica, sullo stadio".

La visione di rifare gli stadi per l’Europeo è un’idea non concreta?

“Credo che la dichiarazione sia parziale. Fare un grande evento sarebbe utile per portare questo tipo di azioni. Serve un cosiddetto volano per spingere a fare nuovi stadi. Abbiamo già perso la grande occasione con Euro 2012”.