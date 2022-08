Nel giorno della richiesta di archiviazione dell'Inter nell'inchiesta per le plusvalenze, l'esperto di marketing sportivo de Il Sole 24 Ore, Marco Bellinazzo, accoglie la notizia senza particcolare stupore: "Come ho sempre detto le plusvalenze gonfiate sono un problema di sistema (oltre un miliardo di ammortamenti in Serie A sono una zavorra) che però non si può risolvere per via giudiziaria. La richiesta di archiviazione dei pm per le plusvalenze dell'Inter ne è l'ennesima riprova".