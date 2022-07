Intervistato da Radio 24 nel corso di 'Tutti Convocati', Marco Bellinazzo ha commentato con scetticismo la notizia lanciata questa mattina di un possibile arrivo dei fondi Ares e Investcorp nella proprietà dell'Inter: "Dal mio punto di vista, la cosa non mi meraviglia, anché perché i fondi USA hanno raccolto una ventina di miliardi in questi anni da investire nello sport business e tanti di questi sono stati già collocati, molti anche in Europa sul calcio. Il mercato statunitense ha molto interesse per il calcio italiano, basti pensare alla Sampdoria. Siamo nella fase in cui l'espansione americana è più forte di fronte alla ritirata cinese. Però dico che l'Inter ha già Oaktree, non ha bisogno di un altro fondo".