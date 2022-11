Marco Bellinazzo è intervenuto oggi a Radio Nerazzurra. "C'è in questo momento in atto uno scontro enorme tra Uefa e Fifa, che prende decisioni in un'assemblea di 200 Paesi e Infantino controlla la maggioranza attraverso i voti di Africa, Asia e Nord America. Dall'altra parte l'Uefa ha un fatturato che è quattro volte la Fifa grazie alla Champions League e questo mette in una luce nuova le dispute su Superlega o Mondiale biennale, che sono uno strumento di questa battaglia per togliere potere economico all'Uefa, assegnandolo ai club con format come la Superlega e scardinando il tutto con una proposta come quella del Mondiale biennale. Sono proposte che incidono sulle vite dei club che amiamo, il destino di questi club sarà condizionato da queste battaglie, che in più incideranno anche sul modello di società che vogliamo per i nostri figli. Il calcio può controllare umore e quindi consenso e politiche di 5 miliardi di persone. Questo lo sanno bene i vari Putin, Erdogan o Xi Jinping, gli sceicchi del Qatar o degli Emirati. Lo sanno un po' meno i nostri governanti che trattano il calcio come un fenomeno residuale", afferma Bellinazzo.