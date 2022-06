"Bellanova ha intrapreso un percorso in cui è maturato tantissimo, sia nelle giovanili che in prima squadra. È un giocatore di livello assoluto e tecnicamente mette dei cross che c'è solo da spingere dentro il pallone". Musica e parole di Riccardo Monguzzi, che raggiunto dai colleghi della Gazzetta dello Sport, ha parlato ampiamente di Raul, giocatore allenato alle giovanili del Milan.

Crede che Raoul sia pronto al salto in una grande squadra?

"Sicuramente deve ancora migliorare tanto, potrebbe fare un percorso come Federico Dimarco che si è imposto da titolare al Verona prima di andare all'Inter. Ovviamente se c'è in ballo una big non ci si può tirare indietro e lui, peraltro, non lo fa mai. Il gioco di Simone Inzaghi, poi, vuole i quinti di centrocampo sempre in area, potrebbe solo fargli bene un allenatore così".