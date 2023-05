Evaristo Beccalossi si aspetta una finale di Coppa Italia spettacolare domani sera all'Olimpico di Roma, vista la propensione offensiva di Inter e Fiorentina: "Si sono sempre viste gare ricche di gol quando si sono affrontate queste due squadre - ha spiegato l'ex numero 10 nerazzurro sulle frequenze di Radio Bruno -. L’Inter in questo momento sta bene, ma l’entusiasmo viola non è da sottovalutare. La Fiorentina ha fiammate che possono mettere in difficoltà chiunque, anche se talvolta pare assentarsi dal campo".