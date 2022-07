"Dybala è un giocatore straordinario, ha colpi di classe infinita ed è uno che sa risolvere le partite da solo. Sento dire troppe cose su di lui, che è spesso infortunato e non sempre continuo nelle sue prestazioni. Ma Paulo è uno che fa la differenze ed è questa l’unica cosa che conta secondo me". Così Evaristo Beccalossi parla della situazione di Paulo Dybala. "Chiaro che se ci fosse la possibilità di prenderlo, sarebbe un ennesimo colpo super per l’Inter - dice alla Gazzetta dello Sport -. Io mi fido della società, e poi credo che nessuno conosca bene Dybala quanto Marotta. Sarebbe la ciliegina sulla torta. Vedremo cosa accadrà, di sicuro Dybala è un giocatore con caratteristiche diverse da tutti gli altri attaccanti oggi a disposizione di Inzaghi e si sposerebbe benissimo con qualsiasi altro compagno".