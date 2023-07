Al termine della galoppata contro i dilettanti del Rottach-Egern, terminata col punteggio di 27-0, Thomas Tuchel, allenatore del Bayern Monaco, ha invitato a non prestare peso all'assenza tra i giocatori impiegati di Yann Sommer, portiere che appare destinato all'Inter: "Chiunque avrebbe potuto giocare, ma non era così importante chi era in porta. Il fatto che non abbia giocato non significa proprio niente".