Sergio Battistini, ex calciatore nerazzurro, ai microfoni di Tuttomercatoweb ha commentato il ritorno in nerazzurro di Romelu Lukaku. "Gran colpo, c'era la nostalgia di riavvicinarsi ed è stata brava anche la società a riportarlo, per un attacco ancora più forte - le sue parole -. Inzaghi predilige le due punte però visti i tanti impegni è giusto avere giocatori fortissimi davanti che si interscambieranno. Io tra l'altro terrei anche Dzeko, mi piace e l'attacco sarebbe stratosferico".