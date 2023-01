Altre parole a Sport Mediaset dopo il trionfo di Riyadh, quelle di Alessandro Bastoni: "Ci tenevamo tanto, avevamo il dente avvelenato dai loro festeggiamenti. Ce li siamo segnati tutti e abbiamo buttato tutta la rabbia in campo. Siamo stati bravi nell'interpretare bene la partita e nel far capire che per loro non era giornata. Anche dopo Verona avevo detto che questa partita poteva essere fondamentale sul piano emotivo, vincendo torniamo a casa convinti di poter battere chiunque". Chiusura sul rinnovo: "Manca un anno e mezzo, ci sono altri rinnovi prima del mio. Sto bene, quando sarà il mio turno vedremo il da farsi".