Arriva ai microfoni di Sky Sport anche Alessandro Bastoni, che esprime il suo commento dopo il successo contro l'Hellas Verona: "Siamo stati solidi, era quello che volevamo. In trasferta prendiamo troppi gol, diamo l'idea di essere vulnerabili ma non è così che siamo. Volevamo essere efficaci anche se non siamo stati bellissimi. Voglia di rivincita contro il Milan? Sì, è una partita che dà anche un trofeo e quindi abbiamo voglia di giocare. Meglio vincere questo o quello di campionato? Nessun giocatore che ha delle ambizioni risponderebbe a questa domanda, sappiamo che sarà difficile ma cercheremo di vincere entrambi". Siparietto sul possibile rinnovo: "Non riguardano me queste cose, siamo tranquilli. Quando sarà il momento ne parleremo".