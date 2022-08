Olimpico sfortunato per l’Inter, che cade ancora una volta contro la Lazio proprio come l’anno scorso. Al termine del match perso per 3-1 è il difensore Alessandro Bastoni a commentare il risultato ai microfoni di Inter TV: "È stata una partita aperta, la sensazione dal campo era buona, abbiamo avuto il pallino del gioco in mano. Poi ci siamo allungati e abbiamo perso le distanze, speriamo che questa sconfitta ci serva per ripartire al meglio".