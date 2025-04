L'ex centrocampista del Bayern Monaco ha criticato la formazione di Vincent Kompany per il modo in cui ha rimediato la sconfitta contro l'Inter. Parlando per l'emittente Sport1, Basler evidenzia: "Il Bayern ha giocato una partita discreta, soprattutto nella prima mezz'ora. Se si fossero portati in vantaggio per 1-0, sarebbe stata una partita diversa. A pensarci bene, però, il modo in cui hanno preso il gol del 2-1 è alquanto stupido. Volevano vincere e poi sono stati colti in contropiede. È stato semplicemente stupido da parte dei giocatori del Bayern giocare in modo così offensivo".