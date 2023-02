Tutto pronto a Ferrara per Spal-Bari, match per il quale l'allenatore del club pugliese, Michele Mignani ha schierato il neo acquisto Sebastiano Esposito, attaccante arrivato a gennaio, preso in prestito proprio dall'Inter. Il tecnico, presentatosi ai microfoni di Sky Sport a qualche minuto dal fischio d'inizio spiega la sua scelta di lanciare titolare l'attaccante classe 2002: "Il ragazzo sta bene, noi davanti abbiamo diverse alternative. E oggi ci sembrava giusto farlo giocare. Speriamo sia la scelta azzeccata".