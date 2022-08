Spazio anche a una battuta durante la conferenza stampa di Walid Cheddira, attaccante classe 1998 del Bari, stuzzicato dai giornalisti sulla possibilità di giocare un giorno per l'Inter, la sua squadra dl cuore: "Difficile dire di no a una loro chiamata - ammette l'italomarocchino -.Nella mia testa so che ho bisogno di qualche anno per maturare ancora e magari arrivare a quei livelli".