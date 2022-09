Gianmarco Cangiano, giovane attaccante del Bari, ha parlato ai microfoni di RadioBari del suo nuovo compagno di squadra Eddie Salcedo, arrivato in prestito dall'Inter nelle ultime ore di mercato: "Già lo conoscevo, siamo cresciuti nelle nazionali giovanili, conosco le sue qualità e ci siamo trovati subito bene. Abbiamo giocato da attaccanti e provato a fare il massimo, il gol non è arrivato ma speriamo per la prossima. Mirko Antenucci è un grande attaccante e continua a dimostrare le sue qualità, lo stesso vale per Valid Cheddira. Sono contento per loro, cerco di migliorare guardandoli. Davanti c'è tanta concorrenza, ma ognuno ha le sue qualità e in un anno lungo ci sarà spazio per tutti".