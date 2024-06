Il Bari del nuovo allenatore Moreno Longo riflette sui rinforzi per la prossima stagione, dopo l'ultimo, travagliato campionato che ha visto i biancorossi salvarsi solo nel play-out con la Ternana. Il quotidiano locale La Gazzetta del Mezzogiorno rivela che i Galletti stanno ragionando su due nomi in particolare per la difesa: uno è Alessandro Fontanarosa, centrale di sinistra di proprietà all'Inter nell'ultimo anno al Cosenza, l'altro è il ventenne Gabriele Guarino, originario di Molfetta ma di proprietà dell’Empoli.