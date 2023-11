Dopo le dichiarazioni odierne a Sky e FIGC, Nicolò Barella si presenta anche nella sala conferenze della BayArena per parlare della sfida di domani sera tra Italia e Ucraina, dove gli Azzurri cercano la qualificazione ad Euro 2024: "L'importanza di questa partita è la stessa di quella di venerdì. Domani avremo il nostro destino in mano dopo il successo contro la Macedonia del Nord e questo è sempre un vantaggio. Con Luciano Spalletti facciamo un calcio propositivo, il fatto di avere preso due gol strani per poi andare a vincere 5-2 penso sia una grandissima iniezione di fiducia per noi".

Saresti pronto a tirare un rigore?

"Assolutamente sì, però ci sono elementi più abituati di me a farlo".