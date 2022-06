Il potente tiro di destro con il quale Nicolò Barella ha sbloccato il match di Nations League di Cesena contro l'Ungheria ha confermato il feeling con il gol che il centrocampista dell’Inter ha con la maglia della Nazionale. Con la rete del Manuzzi, Barella è arrivato a ben otto reti in 38 partite con gli Azzurri, diventando così il quarto miglior marcatore in attività dell’Italia alle spalle dei soli Ciro Immobile, Lorenzo Insigne e Andrea Belotti, rispetto ai quali però vanta una media reti decisamente migliore. Durante la gestione Mancini, nessun giocatore ha segnato più di lui in tutte le competizioni (otto anche Immobile e Belotti)