Niccolò Barella a fine partita a Prima commenta così la vittoria arrivata solo in pieno recupero: "E' stata una partita aperta, dovevamo fare meglio, all'inizio avevamo avuto delle occasioni non sfruttate e loro hanno preso coraggio venendo fuori. Una vittoria che serviva su un campo difficile, una squadra che è tornata in salute e ci prrendiamo questa vittoria.

Poca intensità? Abbiamo gestito un po' troppo all'inizio, in Champions non ci sono partite facili, quando pensi di poter stare tranquillo la partita si complica e diventa difficile poi metterla a posto. Ci siamo riusciti, ci prendiamo questi tre puni che sono sempre importanti in una una competizione difficile".