Nicolò Barella, centrocampista nerazzurro, analizza così a Inter TV il match pareggiato per 0-0 stasera in casa del Manchester City al termine di una gara che l’Inter avrebbe anche potuto vincere: “Sicuramente c’è rammarico, abbiamo avuto delle occasioni ma le hanno avute anche loro. In queste gare spesso decide un episodio, ci prendiamo il bello..Tutti hanno dato il 100%, anche chi è entrato ed è un bene perché per arrivare in fondo c’è bisogno di tutti. Dopo una partita come quella contro il Monza dove abbiamo fatto fatica oggi abbiamo dimostrato che chi viene chiamato in causa si fa trovare pronto e questo ci servirà. Poi giocando così inizieranno ad arrivare le vittorie e questo ci servirà”.

Il derby?

“Sicuramente è una settimana impegnativa, tutti sogniamo di giocare queste partite come quelle di stasera o il derby, non vediamo l’ora di scendere in campo”.