Il Barcellona è ancora alle prese con problemi di natura economica: secondo quanto riferisce il Mundo Deportivo , il club catalano ha superato nuovamente il parametro del Squad Cost Limit: le spese per i giocatori della sua attuale rosa superano di circa 200 milioni di euro il limite consentito. Pertanto, la Liga ha posto i catalani davanti ad un bivio: la prossima estate, il club deve ridurre nuovamente i costi da 600 a 400 milioni, ma questa volta non potrà più ricorrere alle famose 'leve' per contribuire a ridurre questa massa salariale. Con i nuovi regolamenti approvati dai club lo scorso novembre, infatti, i proventi derivanti dalla vendita di beni o eventuali entrate straordinarie in futuro non possono essere inclusi nel conto del valore rosa, anzi andranno redistribuiti per i vari anni del contratto o della cessione.

Pertanto, al Barcellona rimangono solo due modi per cercare di alleviare questo eccesso: vendere giocatori della rosa attuale, e più alto è il loro stipendio, meglio è, oppurare generare altri introiti da sponsorizzazioni o simili. Oltretutto, il Barça sarà anche costretto a presentare un piano finanziario che deve presentare un saldo positivo sia per questa che per la prossima stagione ed essere approvato dalla Liga. Quando si considera questo bilancio, si tiene conto anche della capacità finanziaria del club (in questo caso il Barcellona) in base ai suoi dati storici nel passato, alla situazione e alle previsioni finanziarie del club durante il periodo coperto dal piano. Cioè, passato, presente e futuro. E bisogna anche registrare il livello specifico di indebitamento netto in euro e gli sviluppi futuri. E l'indebitamento del club non potrà mai essere superiore a quello che corrisponderebbe allo scenario alternativo senza contare su operazioni non ricorrenti o 'leve'.