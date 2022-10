Non usa mezzi termini Julio Salinas, ex grande attaccante del Barcellona, nel definire la situazione dei catalani in Champions League dopo il pareggio contro l'Inter che lascia gli uomini di Xavi con un piede e mezzo fuori dal torneo: "Una delusione, un disastro, scegliete voi la parola. Perché credo che tutti i tifosi del Barça riponessero grandi speranze in questa squadra per come si prospettava questa stagione. Siamo a ottobre, manca tanto ma è molto dura perché praticamente stiamo andando in Europa League. Per una squadra come questa, che è stata costruita con questi giocatori, che è molto superiore all'Inter, trovarsi in questa situazione è complicato. Ottimista per la qualificazione? L'Inter deve giocare col Viktoria Plzen; nel calcio può succedere di tutto, è vero, ma è complicato. Il Barça può vincere le sue partite, certamente; ma questo è un colpo troppo duro. Ancor più del tema finanziario, e tutti sanno qual è la situazione economica, sono due anni che si sprecano opportunità con una squadra come questa, che io credo sia uno squadrone. Chi è il responsabile principale? Xavi. Gli hanno creato una squadra adatta a lui e con tutti gli acquisti che voleva. Ha una grande squadra ed è responsabile della formazione di quella formazione, del suo sistema di gioco...", le sue parole a margine del Desafio Nacex.