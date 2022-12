In occasione dell'incontro di Natale coi soci del club, il presidente del Barcellona Joan Laporta è tornato a parlare della questione Super League, spiegando che la sentenza del Tribunale Europeo prevista per il prossimo anno sancirà "un prima e un dopo" nel calcio europeo. "La delibera per la Superlega sarà qualcosa di molto importante, perché incide sul funzionamento del calcio europeo. La paragono con la sentenza Bosman per i giocatori. Dal Barça lavoriamo perché ci sia una riforma, con aspetti che permettano la stabilità finanziaria dei club e una riforma del modello di governance".