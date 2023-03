Il Barcellona non intende accettare passivamente un'eventuale esclusione dalla prossima Champions League come punizione per il caso Negreira. Anzi, secondo quanto riferisce il Mundo Deportivo i catalani sarebbero pronti a intentare una causa da 100 milioni di euro alla UEFA, somma pari all’importo che il Barcellona riceve mediamente per la partecipazione alla Champions League ogni stagione, più i danni per i ricavi mancanti da sponsor o merchandising che il club soffrirebbe a causa di questa decisione.