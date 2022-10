Anche il mondo del commercio si interroga sullo stadio nuovo di Milano. Il portavoce è il segretario generale di Confcommercio Milano Marco Barbieri, che si chiede quale impatto potrà avere la costruzione di un distretto commerciale da 68 mila metri quadrati per i negozi della zona, spesso realtà di vicinato. "È chiaro - spiega Barbieri - che una nuova struttura commerciale porterà sicuramente un beneficio in quell'area, ma va capito come preservare le realtà oggi esistenti".