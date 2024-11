Antonin Barak, centrocampista attualmente al Kasimpasa in Turchia ma ancora di proprietà della Fiorentina, ha parlato a Radio Firenze Viola, citando anche la finale di Coppa Italia persa con l'Inter: "Ho cominciato a sentirmi bene da marzo, poi siamo riusciti ad arrivare in fondo in Conference e ripeto, davvero peccato per la finale con l'Olympiacos. Come per la finale con l'Inter in Coppa Italia o col West Ham l'anno prima. Ma rimpianti non ne ho, non va sempre come vuoi tu. Devi lavorare, dimostrare il meglio e io ci ho sempre lavorato".