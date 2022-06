Inter, Roma, Napoli o estero: cosa consiglierebbe Marco Ballotta a Paulo Dybala per il suo futuro? Stuzzicato ai microfoni di Juventusnews24.com, l'ex portiere analizza così le voci di mercato intorno alla Joya: "Per quanto riguarda l’Inter, a mio avviso con l’arrivo di Lukaku forse Dybala sarebbe uno di troppo. Poi uno come Dybala serve sempre, ma sarebbero già in tanti. È sempre meglio averlo a favore che contro. La Roma sembra che si sia fatta avanti, anche al Napoli, non dico per prendere il posto di Maradona, assolutamente no, però argentino, numero 10... Delle tre considererei di più l’Inter".