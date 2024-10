Inter Campus ha partecipato alla conferenza scientifica organizzata da United Nations Office of Counter-Terrorism (UNOCT), in collaborazione con il Global Sports Program e il Ministero Indonesiano per lo Sport e la Gioventù, che si è svolta a Bali dall’1 al 3 di ottobre. L’obiettivo della tre giorni è stato approfondire il potere dello sport e i suoi valori per rafforzare la coesione sociale e l’impatto sulla resilienza delle comunità locali. Tra i relatori del panel “The Role of Sports Coaches and Educators for Resilience Building and Social Coherence in Communities”, Inter Campus ha mostrato come, attraverso una metodologia integrata che comprende allenamenti con bambini, sessioni teoriche con allenatori, incontri con famiglie e valutazione di impatto con strumenti scientifici certificati, sia possibile incidere positivamente sullo sviluppo dei bambini, generando un effetto moltiplicatore con ricadute anche sulla comunità.

Attraverso le ricerche effettuate negli ultimi anni sono stati approfonditi i risultati raggiungi in diversi paesi del mondo, enfatizzando il legame tra gli obiettivi sociali e i Sustainable Development Goals (SDGs) dell’agenda 2030 delle Nazioni Unite. Particolare fonte di inspirazione sono state le storie di diversi educatori locali nerazzurri che sono diventati leader all’interno dei propri quartieri: catalizzatori di processi di resilienza a lungo termine in grado di contrastare estremismi violenti, processi di radicalizzazione e devianze giovanili. Alla conferenza hanno partecipato i più alti rappresentanti del mondo sportivo, tra cui FIFA e UEFA. La collaborazione tra Inter Campus e UNOCT prosegue da diversi anni, nell’ottica di un utilizzo sociale del potere dello sport sempre più mirato e replicabile. Prossimo appuntamento, a Nairobi tra qualche mese.