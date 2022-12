E' impossibile prevedere, secondo Silvio Baldini, se il Napoli manterrà lo stesso, straordinario rendimento avuto fino a novembre anche nella seconda parte di stagione: "Le variabili non sono ponderabili, saranno più bravi quelli che reggeranno - ha dichiarato l'ex allenatore del Palermo a Tuttomercatoweb.com -. Faccio il tifo per il Napoli e per Spalletti. O per Pioli, altro allenatore preparato”.