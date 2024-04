La AFA, la Federcalcio argentina, celebra di par suo la giornata internazionale del bacio proponendo alcuni dei baci più celebri che han visto protagonisti i giocatori dell'Albiceleste, da Diego Armando Maradona e Lionel Messi in poi. Nella gallery postata su Instagram, c'è spazio anche per l'immagine di Lautaro Martinez che bacia la Coppa del Mondo conquistata due anni fa in Qatar.