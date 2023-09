Per risollevarsi dopo il deludente pareggio contro la Moldavia, la Nazionale austriaca decide di affidarsi anche ad un mental coach. La selezione di Ralf Rangnick si affida anche al lavoro di Marc Gassert, un esperto di arti marziali con master in karate, taekwondo e Shaolin Kung Fu ma che ha studiato anche scienze della comunicazione e comunicazione interculturale a Monaco e studi giapponesi a Tokyo, che si definisce esperto in disciplina, forza e coraggio.

La novità è stata accolta con favore dall'attaccante dell'Inter Marko Arnautovic, che ai microfoni della ORF ha spiegato: "È estremamente interessante per me. Sono stato interessato alle arti marziali fin da quando ero piccolo".