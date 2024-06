Se domani Marko Arnautovic scenderà in campo da titolare, con la fascia di capitano dell'Austria al braccio, nel match amichevole contro la Serbia, non è dato sapere quali siano i piani di Ralf Rangnick per lui a Euro 2024. Parlando in conferenza stampa, il ct è rimasto abbottonato sul tema, parlando però dell'importanza di avere l'attaccante dell'Inter nel roster: "Sono contento che sia tornato completamente a disposizione. Quando è in forma, è sempre un fatto assolutamente positivo per noi", le parole del tecnico tedesco.