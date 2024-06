Finale di stagione in autentico crescendo per Gianluca Scamacca, attaccante dell'Atalanta. Che dopo la partita contro la Fiorentina, ai microfoni di DAZN ha fatto un bilancio consuntivo di questa prima annata con la Dea spiegando quali sono state le sfide che gli hanno fatto cambiare marcia: "Le partite di San Siro me le ricordo, non stavo bene né fisicamente né mentalmente e a inizio anno ha avuto subito uno stiramento. Da febbraio/marzo in poi, oltre a raccogliere i frutti del lavoro, ha avuto una continuità che mi ha permesso di fare questo finale di stagione".