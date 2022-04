Per lui, Gian Piero Gasperini, tecnico dell'Atalanta, ha speso l'appellativo di nuovo Alessandro Bastoni. Oggi, dalle colonne de L'Eco di Bergamo, il giovane difensore della Dea Giorgio Scalvini torna sulle parole del suo allenatore: "Parole che mi hanno fatto piacere, sarebbe un piacere ripercorrere le sue orme. Ogni tanto ci scriviamo, non gli ho ancora chiesto dei consigli. Il mio modello è Thiago Silva. Il ruolo? In difesa mi trovo bene con ogni modulo, a centrocampo avevo giocato ai tempi delle giovanili, se serve ci posso stare".