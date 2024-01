Intervenuto ai microfoni di Mediaset in occasione dell'ottavo di finale di Coppa Italia contro il Sassuolo, il ds dell'Atalanta D'Amico ha parlato del futuro di Luis Muriel, attaccante colombiano in scadenza di contratto e accostato sul mercato all'Inter. "Per il rinnovo c'è tempo. Il rapporto è ottimo, la soluzione si troverà: abbiamo un confronto quotidiano", le sue parole.