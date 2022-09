Intervenuto ai microfoni di DAZN dopo il pareggio casalingo per 1-1 contro la Cremonese, Gian Piero Gasperini ha parlato del prossimo impegno in campionato che vedrà l'Atalanta sfidare la Roma all'Olimpico domenica prossima alle 18, prima della sosta: "Noi andiamo sempre con grande spirito e la mentalità vincente. Affronteremo la Roma e poi ci sarà la pausa, dopo avremo tanti big match. Mourinho all'Inter aveva una squadra fortissima - ha aggiunto il tecnico della Dea -, devo dire che alla Roma sta facendo qualcosa di fantastico anche solamente per l'entusiasmo che ha portato. La Roma è una squadra che è migliorata tantissimo".