In attesa di capire se e quando la trattativa per il suo passaggio all'Inter andrà in porto, Paulo Dybala si gode le vacanze in quel di Miami. La Joya negli Stati Uniti ha incontrato tanti colleghi ed ex compagni della Juve come Blaise Matuidi e Paul Pogba, e nelle ultime ore ha postato una foto in compagnia dell'attaccante del Real Madrid Vinicius Junior e del grande ex di Barcellona e Milan Ronaldinho, di casa nella città della Florida. Dybala, stando ai media portoghesi, prenderà parte ad un incontro di beneficenza organizzato dallo stesso Ronaldinho.